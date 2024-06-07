Дворы Омской области станут безопасными - Виталий Хоценко договорился с главой "ЭР-Телеком Холдинг" Андреем Кузяевым на площадке ПМЭФ-2024

Делегация Омской области продолжает активную работу на полях Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге- участие в сессиях, деловые встречи, подписание соглашений о крупных проектах и так далее.

Сегодня губернатор Виталий Хоценко обсудил с президентом АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андреем Кузяевым строительство технопарка в Омске и реализацию проекта "Безопасный двор".

Деловая встреча прошла в рамках деловой программы на полях ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

«На Петербургском международном экономическом форуме встретился с руководителем «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Равелевичем Кузяевым. Обсудили вопросы реализации проекта «Безопасный двор». Также проговорили ход строительства нового технопарка на территории бывшего завода имени Козицкого», - сообщил в своем телеграмм-канале Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Глава региона также отметил, что масштабный проект будет полностью реализован за счет частных средств — это порядка 3 млрд рублей. Все работы пореализации программы "Безопасный двор" в регионе планируется завершить уже в 2027 году.

«В технопарке планируется создание более двух тысяч новых рабочих мест», - особо отметил Виталий Хоценко.