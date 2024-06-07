ЦБ пока не стал повышать ключевую ставку

Совет директоров Центрального банка России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Но на этот раз в сообщении регулятора четко говорится, что инфляция продолжает раскручиваться, поэтому ЦБ допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании СД.

Также ЦБ меняет свои взгляды на уровень цен: "для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле".

ЦБ считает, что к цели в 4% инфляция вернется только в 2025 году.

"В апреле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 5,8% в пересчете на год после 5,7% в среднем за I квартал 2024 года. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле возрос до 8,3% в пересчете на год после 7,1% в среднем за I квартал 2024 года. Вместе с тем вклад в рост цен в апреле — мае вносили и разовые факторы, связанные с индексацией тарифов на услуги связи и повышением цен на отечественные автомобили. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.