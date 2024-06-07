Суд досрочно открыл производство поставщика "Жизньмарт", заразившего покупателей сальмонеллой

Березовский городской суд досрочно прекратил приостановление деятельности ИП Гумаровой - уже бывшего поставщика "Жизньмарт".

Ранее суд временно закрыл деятельность кухни, так как по результатам проверки выяснилось, что именно отсюда пришла сальмонелла. Ограничения должны были продлиться 35 дней, однако сегодня суд снял их спустя всего неделю. Как отметил адвокат Георгий Краснов, это первый случай досрочного открытия судом ранее закрытого поставщика сети "Жизньмарт".

"Причина досрочного открытия поставщика - положительное заключение Роспотребнадзора по Свердловской области, который при повторной проверке не обнаружил нарушений в деятельности поставщика. Вопреки заявлениям Ивана Зайченко, который публично возлагает всю ответственность за случившееся на ИП Гумарову, ее производство открывается раньше всех остальных 14 поставщиков, которые не прошли проверку Роспотребнадзора", - рассказал Краснов Накануне.RU.

Он также отметил, что у ИП Гумаровой срок приостановления деятельности был гораздо меньше, чем у других двух поставщиков, которых основатель торговой сети якобы публично защищает - 35 дней против 90 дней.

"Каждый поставщик должен отвечать только за свои нарушения, но никак не за чужие. Подобное публичное перекладывание ответственности попросту недопустимо", - добавил адвокат.

Отметим, что это, вероятно, не последний суд ИП Гумаровой, так как ранее Зайченко заявил о намерении подать в суд на две фабрики, занесшие сальмонеллу в его магазины. И обе они, включая сегодняшнего поставщика, относятся к одному владельцу.

Напомним, в прошлом месяце стало известно о 18 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей уральской столицы, употреблявших продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". После этого началось эпидрасследование, а затем всего за несколько дней в регионе приостановили деятельность ИП Гумаровой и еще трех поставщиков. На этой неделе стало известно об еще четырех предприятиях, где были обнаружены нарушения.