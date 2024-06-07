"Росатом" инвестирует в развитие СМЗ более семи миллиардов рублей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве края с "Атомредметзолото" (Горнорудный дивизион Госкорпорации "Росатом"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"Мы понимаем важную роль Соликамского магниевого завода в части развития производства редких металлов. Это имеет значение как для отрасли региона и всей страны, так и для смежных отраслей промышленности. "Росатом" становится нашим стратегическим партнером в части расширения производства и в социальной сфере. В целом наше сотрудничество направлено на подготовку кадров, создание социальной инфраструктуры в Соликамском округе. Подчеркну, Соликамск в 2030 году будет праздновать свое 600-летие. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем так, чтобы в муниципалитете было комфортно жить и работать", – подчеркнул губернатор.

Подписи под документом поставили глава региона Дмитрий Махонин и первый заместитель генерального директора "Атомредметзолото" Алексей Шеметов.

Стороны соглашения проработают возможность реализации инвестиционного проекта строительства разделительного производства редкоземельных металлов на промышленной площадке "Соликамского магниевого завода". Эти металлы используются в коагулянтах для очистки воды, катализаторах выхлопа автомобилей, высокоэнергетических магнитах для насосов и другой гражданской продукции.

Предполагаемый объем инвестиций для реализации проекта – 7,4 млрд руб. Планируется, что производство начнет работу в IV квартале 2026 года, а объем выпуска готовой продукции составит 2 500 тонн редкоземельных металлов ежегодно. Будет создано более 200 новых рабочих мест. В настоящее время ведется проектирование разделительного комплекса. Сама технология производства церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий) уже разработана специалистами Горнорудного дивизиона Росатома и АО "Русредмет".



