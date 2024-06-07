ФК "Урал" хочет утвердить Аверьянова главным тренером команды

Екатеринбургский ФК "Урал" планирует утвердить Евгения Аверьянова главным тренером команды. Об этом заявил президент уральского клуба Григорий Иванов.

"Планируем утвердить Аверьянова на следующий сезон, но решение примет совет директоров. Это в прошлом наш футболист, он играл в нашем клубе очень долгое время. Я считаю, что он набрался опыта и с этим тренером нам по пути. Уверен, что с ним мы выполним поставленную задачу – вернуться в РПЛ", - цитирует Иванова Матч ТВ.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Урал" вылетел в Первую лигу. Аверьянов стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Виктора Гончаренко. Сам Иванов все еще остается на своем посту, несмотря на публичное заявление о готовности уйти после провального сезона.

Между тем, из команды начали активно уходить игроки. На этой неделе "Урал" покинули его основной голкипер Илья Помазун и опорный полузащитник Ибраима Сиссе. А сегодня клуб объявил об уходе бывшего полузащитника сборной России Юрия Газинского.