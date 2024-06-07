07 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Для научного руководителя ЧВК "Енот" запросили солидный срок

В Москве Кунцевский райсуд повторно рассматривает уголовное дело бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова. По версии СКР, в 2018 г., возглавив ОПС, действовавшее под видом военно-патриотической организации "Единые народные общинные товарищества" (ЕНОТ), Молокоедов организовал нападение участников сообщества на дом жителя Туапсе Петра Супонева, а также через своих людей высказывал угрозы Вадиму Друху, директору АО "Мираксбиофарма", чтобы заставить того отказаться от должности.

Прокуратура запросила для Молокоедова 14 с половиной лет колонии строгого режима, из которых более пяти лет он уже провел за решеткой, находясь под следствием и судами, пишет "Ъ".

Напомним, ранее в Москве военный суд оправдал пятерых участников военно-патриотической организации ЧВК "Енот", обвиняемых в разбоях и кражах. Обвинение просило приговорить их к срокам от 12 до 17 лет. В частности, 17 лет лишения свободы следствие предлагало дать экс-сотруднику ФСБ Александру Мрищуку, который с бывшим майором той же службы Антоном Брякшевым, по мнению СКР, создал преступное сообщество. ОПГ, по версии следствия, нападала на склады и бизнесменов, подозреваемых в таможенных нарушениях. Брякшев свою вину признал, был осужден на шесть лет.

Теги: ЧВК "Енот", Андрей Молокоедов


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