07 Июня 2024
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Политика В бывшем СССР Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская область и Гагаузия обменяются лучшими практиками в сфере АПК

В рамках ПМЭФ-2024 губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл деловую встречу с Башканом АТО Гагаузия Евгенией Гуцул.

Во время общения глава региона отметил, что Астраханская область готова к активизации взаимовыгодных контактов с Гагаузией по всему спектру экономических и социально-культурных отношений. Подтверждением обоюдной заинтересованности в укреплении двусторонних связей служит соглашение о сотрудничестве, заключенное в 2021 году.

У регионов много общего: и в Астраханской области, и в Гагаузии хорошо развито сельское хозяйство.

«Наша область является лидером в России по объему товарного производства овощей, в частности томатов, лука и картофеля, - сообщил губернатор. - В 2023 году мы произвели 2,5 млн тонн сельхозпродукции. Ваш регион славится развитым виноградарством и садоводством, у нас есть все возможности для налаживания взаимовыгодного сотрудничества в сфере АПК, в том числе в части обмена опытом».

Астраханская область готова поделиться наработками в области рыбоводства и товарной аквакультуры, содействовать в повышении квалификации ихтиологов и технологов Гагаузии на базе астраханских учебных заведений и рыбоводных заводов.

Взаимный интерес отмечается и в таких сферах как образование, культура, спорт, молодежная политика. Губернатор пригласил молодежь Гагаузии стать студентами астраханских вузов, которые успешно готовят специалистов по широкому спектру технических и гуманитарных направлений.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В завершение встречи Игорь Бабушкин подчеркнул, что совместными усилиями удастся значительно расширить и укрепить взаимоотношения между Астраханской областью и Гагаузией.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: башкан гагаузии евгений гуцул, игорь бабушкин, пмэф-2024


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