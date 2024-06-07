На Среднем Урале появится центр переработки отходов электроники

В Свердловской области появится центр переработки отходов электроники. Соответствующее соглашение сегодня было подписано на ПМЭФ-2024, сообщает департамент информполитики региона.

"Цель – улучшение экологической ситуации на Среднем Урале. Также будет прорабатываться возможность развития сети пунктов приема вторсырья", - заявили в департаменте.

Соглашение было заключено между Средним Уралом, Российским экологическим оператором в лице гендиректора Дениса Буцаева и компанией "Акрон Холдинг" в лице гендиректора Павла Морозова.

По данным Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления, количество отходов электроники ежегодно растет. Данное трехстороннее сотрудничество позволит нарастить темпы переработки таких отходов, а также расширить использование в производственных процессах полученных из них вторичных материальных ресурсов.