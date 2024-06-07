Предъявлено обвинение директору и мастеру трамвайной компании в Кемерово

Следственный комитет предъявил обвинение ранее арестованным сотрудникам "Кемеровской электротранспортной компании" – директору и мастеру. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие считает, что "фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой, вследствие чего при его следовании по маршруту № 10 от Рудничного района в сторону Кузнецкого моста трамвай совершил столкновение с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичному маршруту по шоссе Логовому областного центра".

В результате аварии пострадали более 140 человек, один мужчина скончался.

"Допрашиваются должностные лица и работники электротранспортной компании, по месту расположения организации и в жилище обвиняемых проведены обыски, изъята интересующая следствие документация. Назначены судебные экспертизы, в том числе техническая и технологическая, которые установят техническое состояние трамвая на момент выхода на линию и имел ли машинист транспортного средства техническую возможность предотвратить происшествие", - сообщили в СКР.