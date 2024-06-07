Захарова: Информации о возможных контактах РФ с США по Украине нет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос, обсуждали ли Россия и США по каким-либо каналам возможные контуры прекращения огня на Украине.

"Никакой информации на этот счет нет", - сказала Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что саммит в Швейцарии по украинскому вопросу откроет возможность для "ограниченных" будущих переговоров с Россией. На конференции планируется заключить соглашение по ряду вопросов, что даст возможность начать переговоры с Москвой по этим темам.