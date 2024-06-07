Профессиональный праздник торжественно отметили более 11 тысяч работников соцсферы Новосибирской области

07 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Профессиональный праздник торжественно отметили более 11 тысяч работников соцсферы Новосибирской области

В Новосибирской области более 11 тысяч специалистов обеспечивают социальное благополучие жителей региона в сферах соцзащиты и соцобслуживания населения, опеки и попечительства, отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан, в том числе, детей. Сегодня, 7 июня отмечается профессиональный праздник этих специалистов – День социального работника.

Торжественное мероприятие, состоявшееся в ГКЗ им. А.М. Каца, открыл заместитель Губернатора Сергей Нелюбов. «Сегодня современное общество предъявляет новые требования к социальной сфере и министерство труда и социального развития региона непросто откликается на вызовы времени, но и постоянно двигается вперед, ищет новые формы и подходы, работает системно. И основа этой системы – человек. Выражаю всем причастным к празднику глубокую признательность за самоотверженный труд, профессионализм и неравнодушие», – отметил заместитель Губернатора.

(2024)|Фото: nso.ru

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, коллег поздравила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, поблагодарив их за работу. «А пожелать хотелось бы, чтобы мы с вами не теряли веру в добро, в людей, в наше будущее, веру в себя и в свою семью!» – добавила министр.

18 лучших специалистов отрасли были награждены нагрудными знаками к почетному званию «Заслуженный работник социальной защиты Новосибирской области», Почетными грамотами, Благодарностями и благодарственными письмами Губернатора.

(2024)|Фото: nso.ru

В Новосибирской области реализуется 125 государственных полномочий, предоставляется 85 государственных услуг. Меры социальной поддержки получает треть населения региона – это порядка 937 тысяч граждан, из них около 120 тысяч – это семьи с детьми. Задачи социальной поддержки населения – один из важнейших приоритетов национального проекта «Демография», реализуемого в России по поручению Президента РФ. В регионе его реализация находится на особом контроле Правительства области.

Теги: социальная сфера, профессиональный праздник, соцзащита, соцобслуживание


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети