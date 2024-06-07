Профессиональный праздник торжественно отметили более 11 тысяч работников соцсферы Новосибирской области

В Новосибирской области более 11 тысяч специалистов обеспечивают социальное благополучие жителей региона в сферах соцзащиты и соцобслуживания населения, опеки и попечительства, отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан, в том числе, детей. Сегодня, 7 июня отмечается профессиональный праздник этих специалистов – День социального работника.

Торжественное мероприятие, состоявшееся в ГКЗ им. А.М. Каца, открыл заместитель Губернатора Сергей Нелюбов. «Сегодня современное общество предъявляет новые требования к социальной сфере и министерство труда и социального развития региона непросто откликается на вызовы времени, но и постоянно двигается вперед, ищет новые формы и подходы, работает системно. И основа этой системы – человек. Выражаю всем причастным к празднику глубокую признательность за самоотверженный труд, профессионализм и неравнодушие», – отметил заместитель Губернатора.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, коллег поздравила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, поблагодарив их за работу. «А пожелать хотелось бы, чтобы мы с вами не теряли веру в добро, в людей, в наше будущее, веру в себя и в свою семью!» – добавила министр.

18 лучших специалистов отрасли были награждены нагрудными знаками к почетному званию «Заслуженный работник социальной защиты Новосибирской области», Почетными грамотами, Благодарностями и благодарственными письмами Губернатора.

В Новосибирской области реализуется 125 государственных полномочий, предоставляется 85 государственных услуг. Меры социальной поддержки получает треть населения региона – это порядка 937 тысяч граждан, из них около 120 тысяч – это семьи с детьми. Задачи социальной поддержки населения – один из важнейших приоритетов национального проекта «Демография», реализуемого в России по поручению Президента РФ. В регионе его реализация находится на особом контроле Правительства области.