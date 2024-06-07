Генерал Попов дал показания на других фигурантов дела о хищении металлопроката

Военный суд в третий раз отказался отпустить генерала Ивана Попова под домашний арест, оставив его в СИЗО. Также сегодня стало известно, что срок следствия по делу генерала продлен до 11 августа 2024 года.

Между тем, сегодня выяснилось, что экс-командующий 58-й армией Попов дал изобличающие показания на других фигурантов дела о хищении металлопроката, закупленного для создания оборонительных сооружений на линии фронта, передает ТАСС.