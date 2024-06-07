Игорь Бабушкин принял участие в бизнес-диалоге «Россия – Азербайджан» на площадке ПМЭФ–2024

Игорь Бабушкин принял участие в бизнес-диалоге «Россия – Азербайджан», который стал одной из ключевых международных дискуссий на площадке Петербургского международного экономического форума – 2024, и рассказал о сотрудничестве Астраханской области с Азербайджанской Республикой. Также докладчиками стали первый замминистра экономики Азербайджанской Республики Эльнур Алиев и заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

В ходе обсуждения губернатор Астраханской области заявил, что Азербайджан всегда был и остается ключевым, стратегическим партнером региона.

«Помимо тесных добрососедских связей нас объединяют стратегическое партнёрство в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также развитие международного транспортного коридора «Север – Юг», в том числе морские и наземные грузоперевозки, – сообщил Игорь Бабушкин. – Мы наладили тесное внешнеторговое сотрудничество и будем работать над укреплением двусторонних связей».

Как отметил глава Астраханской области, содействие во взаимной торговле оказывают деловые центры, открытые в Астрахани и Баку. На их площадках проходят выставки, экономические конференции и другие мероприятия.

Астраханская область поставляет в Азербайджан продукцию АПК: рыбу, картофель, муку, злаки, минеральное топливо. Однако объемы и ассортимент могут быть кратно увеличены. В планах – организация взаимных бизнес-миссий, результаты которых послужат развитию кооперационных связей.

Масштабные перспективы взаимодействия регион связывает и с развитием МТК «Север – Юг», поскольку Астраханская область занимает выгодную позицию в развитии транспортных потоков между Россией и Азербайджаном. Через Астраханскую область морем и по суше идут грузы из стран Прикаспия, Центральной Азии, Ближнего Востока и Индии. Ведется большая работа по обновлению транспортной инфраструктуры. Основная задача – создание оптимальных условий для оперативной доставки продукции. В условиях глобализации и ускоренных темпов торговли, именно скорость доставки товаров становится определяющим фактором.

Для обслуживания товаропотока из Азербайджана, Турции, Ирана, Пакистана и Индии, который идет по железнодорожной линии «Астара – Баку – Астрахань», на территории региона работает грузовой хаб, который ежегодно обрабатывает порядка 100 тысяч тонн сельскохозяйственных грузов. Сейчас азербайджанская сторона изучает вариант запуска контейнерного поезда по маршруту «Астара – Баку – Астрахань» с использованием инфраструктуры астраханского терминала.

В завершение выступления глава области подчеркнул, что регион намерен и далее развивать взаимовыгодное сотрудничество.