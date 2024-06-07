От Netflix хотят $170 миллионов

На стриминговый сервис Netflix подали в суд. Гражданка Великобритании Фиона Харви обвинила его в клевете, потребовав от компании компенсацию в $170 млн.

Речь в иске идет о сериале "Олененок", снятом по автобиографической книге шотландского комика Ричарда Гэдда. В сериале описана история преследования его женщиной по имени Марта, которая отправляла ему тысячи электронных писем, постоянно звонила и караулила его в разных местах.

Харви заявила, что ее сделали прототипом Марты: героиня выглядит похожей на нее внешне, как и она, работает адвокатом в Лондоне, есть и другие пересечения биографии, пишет "Ъ".