В Екатеринбурге во Втузгородке появится современный квартал

В Екатеринбурге на месте старых корпусов Всероссийского научно-исследовательского института (НИИ) металлургической теплотехники во Втузгородке появится современный квартал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", в нем предусмотрено строительство современных помещений для Всероссийского научно-исследовательского института металлургической теплотехники и инфраструктуры, около 75 тысяч квадратных метров жилья, торговых и сервисных помещений, подземного паркинга. Застройщик уже приступил к разработке эскизного проекта. Параллельно идет подготовка площадки и демонтаж старых конструкций, согласование документации по переустройству объектов коммунальной инфраструктуры.

Сбалансированное развитие территорий позволяет избежать нерационального использования пространства в центральных и густонаселенных районах. Проект уральского девелопера в квартале улиц Комсомольская – Комвузовская – Студенческая – Академическая позволит эффективно использовать этот городской объем для удовлетворения современных потребностей Екатеринбурга. На месте малоиспользуемых строений в востребованной локации, близко к центру города, появится мультифункциональный комплекс.

"В новом квартале мы сохраняем помещения для Всероссийского НИИ металлургической теплотехники. Ученые переедут в современные помещения с отдельной входной группой и выходом в паркинг, изолированные от остальной части комплекса. Параллельно "Атомстройкомплекс" за свой счет разрабатывает проект реконструкции и строительства нового корпуса здания лицея №130 на улице Студенческой. После получения положительного заключения экспертизы мы передадим документацию в администрацию города", - отметил руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Николай Демин.

У компании накоплен большой опыт взаимодействия с учеными, в частности, сотрудничество с Уральским отделением Российской академии наук (УрО РАН). С 2012 года, в рамках инвестиционных контрактов "Атом" передал Академии наук более 24 тысяч квадратных метров жилья в новостройках Краснолесья – оно используется в качестве служебного молодыми учеными и профессорами. Этот проект стал одним из самых масштабных примеров инвестиционного строительства академии наук в России.

В 2016 году "Атомстройкомплекс" завершил строительство комплекса Института геологии и геохимии им. Академика А.Н. Заварицкого УрО РАН. На месте замороженного еще в 90-е годы долгостроя "Атом" возвел два современных лабораторных корпуса с актовым залом, бытовыми помещениями, трансформаторной подстанцией, вентиляционным центром и парковкой.