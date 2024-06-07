07 Июня 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Кремль: Путин не будет реагировать на агрессивную лексику Байдена

Агрессивная лексика президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина не красит американского лидера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Байден заявил, что знает Путина более 40 лет и назвал его "диктатором".

Представитель Кремля, комментируя эти высказывания, отметил, что глава российского государства на них реагировать не будет.

"Действительно иногда хочется задаться вопросом, что имеет в виду президент США, в том числе и когда он говорил о 40 годах", - добавил Песков. "Когда-нибудь, наверное, кто-нибудь его спросит, что он имел ввиду. Там уже были рассуждения, кто-то отматывал назад, чтобы понять, чем занимался Путин 40 лет назад", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, в марте президент США Джо Байден в очередной раз нелицеприятно высказался о своем российском коллеге, назвав Путина "мясником". В феврале 2023 г. президент США сделал подобное заявление, выступая с речью в Варшаве. Хотя в Белом доме и отрицали, что выступление американского лидера будет ответом на внешнеполитические заявления Путина, сделанные несколькими часами ранее, в итоге все равно слова Байдена звучали ответом на слова президента РФ. В сентябре 2023 г. Байден назвал Путина диктатором. Песков в ответ на такие высказывания заявил, что слова главы США Джо Байдена о руководителе РФ являются недопустимыми.

Теги: песков, путин, байден


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