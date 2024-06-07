55 украинских боевиков-инвалидов держат в подвале 81-й бригады, чтобы не платить им деньги

Не пригодных по инвалидности к службе в десантно-штурмовых войсках 55 украинских боевиков удерживают в подвале 81-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск, чтобы не платить им зарплаты. Об этом публично заявил Илья Ярема, отец которого тоже находится в подвале.

По факту их держат в заложниках, сказал он. Им не дают ни уволиться по состоянию здоровья, ни перевестись в другую часть. И ничего не платят. Рапорты на увольнение по инвалидности даже не рассматриваются, что противозаконно. По факту они просто заложники. Когда они задали вопрос, что делается для того, чтобы разрешить ситуацию, им нецензурно ответили, что их это не касается. Тогда они написали обращение в полицию и другие органы, но реакции нет. Ярема просит максимальной огласки.

Всеобщая мобилизация была объявлена украинским режимом в феврале 2022 года и с тех пор постоянно продлевается. Ее методы все больше ужесточаются, что вызывает отторжение в обществе. Однако США в начале 2024 года дали разрешение Зеленскому оставаться у власти, но взамен продолжения военного конфликта ценой призыва сотен тысяч людей. А накануне президент России Владимир Путин заявил, что США заставят Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, после чего его уберут за ненадобностью.

Сейчас украинский режим ищет любые способы усилить мобилизацию. Так, в законопроекте о военной полиции, который рассматривает Рада, вводится возможность платить за доносы на уклонистов. А также вламываться в жилье для насильственной отправки их на фронт.