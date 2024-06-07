Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тюмени

В Тюмени сотрудники РУФСБ предотвратили теракт на участке Свердловской железной дороги, сообщает "Ъ-Урал"

Сообщается, что местный житель вступил в сговор с неустановленным лицом через мессенджер. Сообщники планировали взорвать участок железной дороги, чтобы поезд сошел с рельсов или опрокинулся. Исполнить задуманное им не удалось, так как сотрудники ФСБ пресекли их деятельность на стадии подготовки к теракту.

Центральный районный суд Тюмени арестовал обвиняемого по ч.1 ст.30, п "а" ч.2 ст.205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта, группой лиц по предварительному сговору). В пресс-службе региональной ФСБ подчеркнули, что за совершение данного преступления ему грозит до 20 лет лишения свободы.