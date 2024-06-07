У Академического появится еще один выезд на ЕКАД

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил строительство транспортной развязки на пересечении улиц Амундсена - ЕКАД. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно документу, у Академического района должен появиться выезд на ЕКАД, на котором по улице Амундсена расположатся две автобусные остановки.

Всего на разноуровневой развязке предусмотрено четыре съезда, однако для их строительства необходимо снести дачные постройки. Ранее против этого выступили владельцы недвижимости в СНТ "Академстрой", "Мечта" и "Янтарь", однако на общественных обсуждениях их мнение учтено не было.