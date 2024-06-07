На полях ПМЭФ-2024 Южноуральская делегация подписала целый пул соглашений по реализации масштабных инвестпроектов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на центральном событии второго дня форума - панельной сессии «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность».

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, модератор сессии первый вопрос - насколько соблюден принцип сбалансированности в новом проекте - адресовал Алексею Текслеру как руководителю Комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы».

Губернатор Южного Урала выразил мнение, что сбалансированность - самая сложная задача.

«Нужно увязать все новации и при этом соблюсти баланс между интересами граждан, бизнеса, государства. Первое, о чем мы договаривались, точно удалось. Налоговый пакет увязан с бюджетным пакетом, так как перераспределение эффектов - это ключевой вопрос. Сегодня те дополнительные доходы, которые федеральный бюджет будет собирать, перераспределятся в пользу регионов», - отметил Алексей Текслер.

Также в ходе второго дня на ПМЭФ-2024 Южный Урал подписал целый пул соглашений о реализации в регионе крупных инвестпроектов.

Так, с директором Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства Дмитрием Ефимовым и председателем совета директоров компании «СИТНО» Павлом Журавским по итогам переговоров губернатор подписал соглашения по реализации импортозамещающих проектов.

Планируется на базе компании «СИТНО» в Кизильском районе Челябинской области создать производство по получению племенной продукции и более широкому внедрению отечественного бройлерного кросса кур «Смена-9». Общая стоимость проекта - 4 млрд рублей. Первую партию цыплят родительских форм планируют получить в 2025 году.

«Новое производство позволит предложить конкурентный отечественный продукт, для этого очень важна поддержка региона и профильного научно-исследовательского института. Мощность позволит удовлетворить потребности производителей мяса птицы на всей территории Уральского и Приволжского федеральных округов и значительно снизить зависимость от импорта», – сообщил председатель совета директоров компании «СИТНО» Павел Журавский.

Еще один проект компании «СИТНО» заключается в модернизации макаронного цеха. Объём инвестиций составит более 1 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию – 2025 год.

С Группой «Черкизово» Южный Урал договорился о масштабной модернизации птицефабрик. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор компании Сергей Михайлов подписали соглашение о сотрудничестве.

Напомним, в декабре 2022 года ПАО «Группа Черкизово» приобрела две крупные птицефабрики в Челябинской области – АО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания». В прошлом году компании были согласованы льготные кредиты на реконструкцию и модернизацию перерабатывающего комплекса, а также на строительство локальных очистных сооружений. Общий инвестиционный портфель составляет 7,1 млрд рублей, из них на строительство очистных сооружений будет направлено 1,2 млрд.

Модернизация перерабатывающего комплекса позволит увеличить мощность с 9000 до 12000 голов в час. Одновременно с проведением модернизации планируется увеличить производство комбикормов – со 120 тыс. тонн в 2023 году до 170 тыс. тонн в 2024 году. После технологической перенастройки производство мяса птицы планируется нарастить с 72,6 тыс. тонн в 2023 году до 80 тыс. тонн в 2025 году. Также будет завершено строительство очистных мощностью 1250 кб.м./сутки в посёлке Ишалино. Очистные в селе Муслюмово планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.

Соглашение с АО «Росагролизинг», которое подписал Алексей Текслер с генеральным директором компании Павлом Косовым, касается не только вопросов аренды (лизинга) оборудования и техники южноуральскими предприятиями в сфере АПК, но и сотрудничества с челябинскими производителями по поставкам сельскохозяйственной и иной техники для нужд российских потребителей.

«Вопросы, связанные с продовольственной безопасностью - одни из основных. Поэтому «Росагролизинг» для нас ключевая стратегическая компания по замене парка техники для аграриев. Как машиностроительный регион мы заинтересованы, чтобы производимая у нас техника поставлялась по вашим программам в Челябинской области и других регионах страны. Соглашение позволит нам дальше двигаться более динамично», - отметил Алексей Текслер.

На сегодняшний день компания поставила аграриям Челябинской области 2,4 тыс. единицы техники на общую сумму почти 7 млрд рублей. В 2024 году поставлена 31 единица на 230 млн рублей.

«Челябинская область для нас надежный и многолетний партнер. Вы правы, мы не ограничиваемся только АПК, развиваем коммерческое направление, - отреагировал на слова губернатора Павел Косов, - Это и дорожно-строительная техника, техника под муниципальные нужды. Готовы в этом вопросе взаимодействовать, любые ваши пожелания будем отрабатывать».

Еще одно подписанное соглашение на ПМЭФ-2024 направлено на развитие транспортно-логистического комплекса «Южноуральский»

Подписи в документе поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих.

Губернатор отметил, что на сегодня ТЛК «Южноуральский» полностью загружен. ТЛК Южноуральский» (ТЛК) включен в ведомственный проект Минтранса России «Формирование сети транспортно-логистических центров». Это один из крупнейших мультимодальных терминалов в РФ.

Евгений Дитрих выразил благодарность Алексею Текслеру за поддержку во всех совместных проектах: «Вы все инициативы, большие и малые, поддерживаете, готовы принимать участие в их реализации. Благодаря этому Челябинская область своего рода полигон для отработки наших революционных решений».

На встрече с гендиректором ПАО «ЧКПЗ» Андреем Гартунгом Алексей Текслер обсуждал вопросы реализации новых инвестпроектов по созданию современных роботизированных производств на площадке проектируемой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Красноармейском районе Челябинской области. По итогам встречи подписано соглашения на период 2024-2026 годов.

На создаваемых производствах ОЭЗ планируется интенсивное внедрение промышленных роботов-манипуляторов, серийный выпуск которых стартовал на «Заводе Роботов» в Челябинске в этом году. С работой этого ультрасовременного производства в феврале ознакомился Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего визита в Челябинск.

«Нам нужны резиденты и новые, современные, инновационные производства. Ваш «Русский робот» - один из таких. Надеюсь, что и этот проект будет развиваться в том числе на площадке ОЭЗ, и другие инновационные проекты», - отметил Алексей Текслер.

Андрей Гартунг поблагодарил Алексея Текслера за поддержку и сообщил о высокой заинтересованности в работе на площадях ОЭЗ: «Наша компания должна реализовать ряд проектов - по производству компонентов на основе горячих штамповок, роботизированные линии, - все это высокопроизводительные производства с использованием самых современных технологий. Мы заинтересованы, чтобы ряд компаний нашей группы открыли новые цеха и заводы на территории ОЭЗ».

Также обсуждалось создание «Центра промышленной роботизации», подготовка специалистов по интеграции промышленных роботов, которая реализуется сегодня на базе Южно-Уральского государственного университета при поддержке правительства области и ЧКПЗ.

Заключенное на полях ПМЭФ-2024 Соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области и ВТБ, подписанное губернатором и заместителем президента – председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым посвящено развитию партнерства для поддержки импортозамещения, инновационного развития промышленных предприятий, их модернизации.

«Многие наши промышленные предприятия работают с ВТБ, реализуя инвестиционные проекты. А один из наших главных инвестпроектов в регионе сегодня - это строительство кампуса мирового уровня. Реализуем его вместе с партнером - банком ВТБ. Сегодняшнее соглашение позволит усилить наше взаимодействие», - подчеркнул Алексей Текслер.

Денис Бортников отметил, что Челябинская область сегодня – центр стратегических отраслей отечественной промышленности.

«При этом регион при поддержке правительства области успешно реализует проекты по диверсификации своей экономики и запуску новых производств. Наше соглашение поможет реализовать все планы по укреплению российской экономики и повышению качества жизни людей», - прокомментировал Денис Бортников.

На рабочей встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с гендиректором компании «МегаФон» Хачатуром Помбухчаном обсуждались новые проекты и инициативы оператора связи для реализации в регионе.

С председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым Алексей Текслер подписал соглашение об увеличении поставок высокотехнологичной продукции предприятиям региона. Речь идет в частности о расширении сотрудничества в сфере применения современных битумных материалов.

«Мы уделяем пристальное внимание развитию транспортного комплекса, повышению безопасности движения и созданию комфортной городской среды. Потребность в качественных строительных материалах постоянно растет. В начале 2023 года мы начали реализацию проекта «Дорожный рывок». В соответствии с ним все объекты в регионе должны вводиться в эксплуатацию раньше запланированного срока. Совместными усилиями с «Газпром нефтью» мы рассчитываем продолжить динамичное и всестороннее развитие дорожной отрасли в Челябинской области», - отметил Алексей Текслер.

«Газпром нефть» готова обеспечить индивидуальный подход к подбору рецептур вяжущих материалов для строительства дорог в регионе – с учетом особенностей климата и интенсивности движения», - уточнил Александр Дюков.

Также результатом работы челябинской делегации во главе с губернатором Алексеем Текслером стало соглашение о строительстве в регионе логистического комплекса «Вайлдберриз», соглашение с ГК «Таврос» о строительстве в Челябинской области комбикормового завода и реконструкции свиноводческого комплекса.

Отметим, что все вышеперечисленное пока только предварительные итоги работы южноуральской делегации в рамках ПМЭФ-2024.