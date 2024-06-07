Путин первым прокомментирует решение ЦБ по ключевой ставке?

Модератором пленарной сессии ПМЭФ станет политолог Сергей Караганов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне Песков заявил, что Владимиру Путину личность ведущего раскрыли в среду, для остальных же сохранили интригу.

Владимир Путин на ПМЭФ даст оценку состояния экономики в стране и ориентиров на будущее, сообщил журналистам Песков.

Ранее из-за пересечения с пленарной сессией ПМЭФ была перенесена (на два часа) традиционная пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая будет посвящена ключевой ставке. При этом параметры ставки рефинансирования объявят как раз к началу "пленарки", так что у Путина даже будет возможность прокомментировать ситуацию с инфляцией и денежно-кредитной политикой первым.