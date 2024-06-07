Власти снова пообещали новую систему оплаты труда учителей

Правительство работает над пилотным проектом новой системы оплаты труда учителей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, готовятся предложения по снижению разницы между зарплатами преподавателей в разных субъектах РФ, потому что сейчас регионы и муниципальные учебные заведения самостоятельно регулируют вопросы оплаты труда педагогов.

При этом непонятно, в чем именно будет заключаться новый подход. Проблема в том, что оклад учителей в подавляющем большинстве регионов ниже МРОТ, о чем недавно даже был подан иск в Конституционный суд. То есть само учительство оценивается ниже МРОТ. И только за счет разных доплат и надбавок итоговая сумма получается выше МРОТ. Но на ставку это все равно очень мало.

Напомним, еще в 2023 году глава Минпроса Сергей Кравцов обещал разработать единую систему оплаты труда учителей до конца 2023 года. Это так и не было сделано, и больше Кравцов об этом не упоминал.

В 2023 году учителям в среднем начисляли всего 55 тыс. рублей в месяц. Медианная зарплата составляет не более 40 тыс. В расчете на одну ставку это около 20 тыс. рублей чистыми.