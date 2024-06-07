Закон о запрете на приближение мог бы спасти Еговцева – депутат Госдумы

В Госдуме прокомментировали убийство 37-летнего Антона Еговцева, пресс-секретаря движения "Зов народа". По предварительным данным, убийство не связано с общественной деятельностью Еговцева (движение пишет доносы и жалобы на звезд).

"Супругу Антона долгое время преследовал навязчивый поклонник, безответно в нее влюбленный. Вчера вечером преследование закончилось трагедией – Антон получил несколько ножевых ранений. За два часа до гибели Антон Еговцев звонил в полицию — он просил защитить его от неизвестного, который следит за ним и угрожает. Вскоре Еговцева убили", - напомнила зампред фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева.

Она также упомянула сообщения о том, что подозреваемый в убийстве два месяца назад уже нападал на Антона, но тогда Еговцев дал сдачи и обидчик оказался в больнице. "Преследование продолжалось около полугода: мужчина постоянно стучал в двери квартиры Еговцевых, мог подъехать на машине на улице и показать Антону жест, как перерезает ему горло. Ужасно. Слежка, навязчивые звонки, встречи у подъезда, угрозы, нападения и затем – смерть. Это можно и нужно остановить", - отмечает Авксентьева.

Она призвала скорее принять закон о судебном запрете для сталкеров приближаться к объектам преследования.

"Запрет на приближение может спасти жизни. Думаю, теперь всем понятно, что законопроект не имеет никакого отношения к радикальным феминисткам. Как видите, пострадать от преследователя может и мужчина. Давайте принимать закон скорее, дадим полиции новый инструмент для защиты граждан", - говорит парламентарий.