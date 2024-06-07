Новые сроки Всемирных игр дружбы в Екатеринбурге назовут позже

Сроки проведения Всемирных игр дружбы в России станут известны позже. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета игр дружбы Алексей Сорокин.

Игры были запланированы в Москве и Екатеринбурге на сентябрь 2024 года. Ранее сообщалось, что в оргкомитете обсуждается вопрос о переносе турнира на 2025 год.

"Информация о сроках проведения (игр дружбы) появится в ближайшее время", - приводит слова Сорокина РИА Новости.

По его словам, новые сроки сообщит руководство страны.

Напомним, недавно был создан оперштаб по проведению Всемирных игр дружбы в Екатеринбурге. Также сообщалось, что на соревнования в столицу Урала может приехать Владимир Путин.