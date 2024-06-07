Минюст: ЛГБТ-движение* появилось в СССР в 1984 году

Министерство юстиции установило, что заграничное ЛГБТ-движение* появилось в России еще при СССР, в 1984 году. Об этом рассказал замминистра юстиции Олег Свириденко на ПМЭФ.

На основании этого Минюст и подал иск в Верховный суд, который 30 ноября 2023 года его удовлетворил, запретив это движение как экстремистское, поскольку оно занималось пропагандой половых извращений и разрушения семьи и брака.

Он сообщил, что это движение имело в России 40 основных подразделений, владеющих 80 интернет-ресурсами. Финансирование этих структур осуществлялось из-за рубежа: от иностранных НКО, а также за счет грантов, получаемых из США, Великобритании, Нидерландов, Швеции и других стран.

Что касается причитаний насчет личной жизни, то Свириденко пояснил: деструктивной признана сама идеология, именно в этом смысл запрета. Например, вокруг нас могут жить алкоголики и наркоманы, и они имеют на это право, но заниматься пропагандой на всю страну такого образа жизни недопустимо.

*Экстремистское движение, запрещенное на территории РФ