СМИ: Байден не поддержал идею Макрона об отправке инструкторов на Украину

Президент США Джо Байден не согласился с предложением своего французского коллеги Эммануэля Макрона отправить западных инструкторов на Украину, сообщает газета Politico.

По информации издания, Байден посчитал, что такое решение может привести к эскалации конфликта. Отмечается, что при разговоре лидеры двух государств не приняли никакого решения.

В конце мая стало известно, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Также в СМИ появилась информация, что французские военные уже находятся на Украине, занимаются обслуживанием и сопровождением военной техники и обучением украинских солдат. В Кремле заявляли, что у любых иностранных инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет иммунитета от ударов.