07 Июня 2024
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Фото предоставлено пресс-службой &quot;Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза&quot;

"Газпром нефть" поможет готовить квалифицированные рабочие кадры в ЯНАО

Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий вошел в образовательную систему "Лига колледжей", которую создала и развивает "Газпром нефть". Это позволит ссузу повысить качество подготовки по востребованным рабочим профессиям.

Нефтяная компания будет участвовать в формировании инфраструктурной базы учебного заведения и поможет скорректировать образовательные программы по ряду специальностей. Для обучения будут использовать цифровые двойники месторождений, современное высокотехнологичное оборудование.

"Газпром нефть" поможет готовить квалифицированные рабочие кадры в ЯНАО(2024)|Фото предоставлено пресс-службой "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза"

"Наша система сотрудничества с колледжами — это ответ на возрастающий запрос на развитие и появление новых профессионально-технических компетенций. Стремясь реализовать свои потребности в кадрах, мы помогаем развивать материально-техническую базу колледжей и повышаем экспертизу преподавательского состава, обеспечивая доступ к нашим лучшим практикам", – пояснил ректор Корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев.

Как сообщили Накануне.RU в "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе", студенты Ноябрьского колледжа смогут проходить практику на предприятии, а лучшие выпускники получат приглашение на работу.

"Газпром нефть" поможет готовить квалифицированные рабочие кадры в ЯНАО(2024)|Фото предоставлено пресс-службой "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза"

"Уже много лет мы сотрудничаем со средними специальными учебными заведениями Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодаря "Лиге колледжей" это сотрудничество выходит на качественно новый уровень и позволяет проводить подготовку студентов в соответствии с современными стандартами, корректировать образовательные программы, знакомить обучающихся с цифровыми продуктами, используемыми в нефтедобыче. Такое взаимодействие поможет в ближайшие годы обеспечить кадровые потребности предприятия", – прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

"Газпром нефть" поможет готовить квалифицированные рабочие кадры в ЯНАО(2024)|Фото предоставлено пресс-службой "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза"

В "Лиге колледжей" участвуют еще два ямальских ссуза: многопрофильные колледжи в Новом Уренгое и Муравленко. Благодаря поддержке нефтяников там созданы современные учебно-производственные мастерские для подготовки специалистов по профессиям в сфере разведки и добычи нефти и газа.

Теги: Газпром нефть, подготовка кадров, Лига колледжей


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