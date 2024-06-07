"Газпром нефть" поможет готовить квалифицированные рабочие кадры в ЯНАО

Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий вошел в образовательную систему "Лига колледжей", которую создала и развивает "Газпром нефть". Это позволит ссузу повысить качество подготовки по востребованным рабочим профессиям.



Нефтяная компания будет участвовать в формировании инфраструктурной базы учебного заведения и поможет скорректировать образовательные программы по ряду специальностей. Для обучения будут использовать цифровые двойники месторождений, современное высокотехнологичное оборудование.

"Наша система сотрудничества с колледжами — это ответ на возрастающий запрос на развитие и появление новых профессионально-технических компетенций. Стремясь реализовать свои потребности в кадрах, мы помогаем развивать материально-техническую базу колледжей и повышаем экспертизу преподавательского состава, обеспечивая доступ к нашим лучшим практикам", – пояснил ректор Корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев.



Как сообщили Накануне.RU в "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе", студенты Ноябрьского колледжа смогут проходить практику на предприятии, а лучшие выпускники получат приглашение на работу.

"Уже много лет мы сотрудничаем со средними специальными учебными заведениями Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодаря "Лиге колледжей" это сотрудничество выходит на качественно новый уровень и позволяет проводить подготовку студентов в соответствии с современными стандартами, корректировать образовательные программы, знакомить обучающихся с цифровыми продуктами, используемыми в нефтедобыче. Такое взаимодействие поможет в ближайшие годы обеспечить кадровые потребности предприятия", – прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

В "Лиге колледжей" участвуют еще два ямальских ссуза: многопрофильные колледжи в Новом Уренгое и Муравленко. Благодаря поддержке нефтяников там созданы современные учебно-производственные мастерские для подготовки специалистов по профессиям в сфере разведки и добычи нефти и газа.