07 Июня 2024
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Новый глава Югры Руслан Кухарук заключил на ПМЭФ соглашения на 70 миллиардов

И.о. губернатора округа Руслан Кухарук в первую рабочую неделю на новом посту отправился представлять округ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Вместе с Кухаруком в северную столицу прибыли первый заместитель главы региона Алексей Забозлаев, заместители губернатора Сергей Афанасьев, Елена Шумакова, Азат Ислаев, Павел Ципорин. Представители делегации провели встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем правления Фонда Сколково Сергеем Перовым. Подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму свыше 70 млрд руб. О деталях визита - в материале Накануне.RU.

Глава Югры принял участие в заседании рабочей группы "Социальное предпринимательство" комиссии Госсовета по направлению "Малое и среднее предпринимательство". Для поддержки социальных предприятий в Югре есть финансовая, образовательная, информационно-консультационная поддержка, предоставляются гранты до 500 тыс. руб. В регионе статус "социальное предприятие" имеют 370 организаций, что на 17,8% больше по сравнению с 2022 г. Руслан Кухарук подчеркнул, что автономный округ благодаря поддержке рабочей группы стал пилотным по реализации социального предпринимательства, и успешные практики были растиражированы регионами России. Югра сохраняет существующие преференции, развивает новые направления, среди которых — молодежное социальное предпринимательство.

"Отношение, которое есть у Югры к развитию социального предпринимательства, не меняется. Сегодня это уже практически 11 тыс. социальных предпринимателей, которые работают в нашей стране. Услугами пользуются более 650 тыс. жителей нашей страны. Это, наверное, самый главный показатель, который говорит о том, насколько сегодня социальные предприниматели готовы быть нашими партнерами", - отметил Руслан Кухарук.

И.о. губернатора Югры Руслан Кухарук на ПМЭФ-2024(2024)|Фото: admhmao.ru

И.о. губернатора Югры поучаствовал в сессии "Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС". Представители культурной сферы обсудили важность и основные цели развития международного сотрудничества и экспорта креативных индустрий, инициативы по развитию креативной экономики государств – членов БРИКС, культурное сотрудничество стран БРИКС. Одним из примеров культурного сотрудничества в ходе сессии был назван проходящий в Югре международный фестиваль кинодебютов "Дух огня", который в этом году вошел в план мероприятий председательства России в БРИКС.

"22 года уже проходит наш фестиваль "Дух огня", который показывает, что политические и административные границы отсутствуют, когда мы говорим об искусстве – о продукте, который сегодня интересен каждому человеку, - подчеркнул Руслан Кухарук. – Автономный округ готов быть тем регионом, который вносит вклад в отсутствие границ для тех, кто нуждается в искусстве".

На полях ПМЭФ Кухарук и председатель правления Фонда Сколково Сергей Перов обсудили научно-технологический центр "ЮНИТИ ПАРК" в Сургуте. Главная идея создания центра заключается в преобразовании научной среды как в Сургуте, так и в Югре в целом. ИНТЦ должен стать ядром развития инноваций и всего региона. Руслан Кухарук отметил, что во время встречи с Владимиром Путиным, которая предшествовала его назначению на должность главы округа, разговор зашел и об обеспечении работы нефтегазовых компаний в Югре, способствовании добыче трудноизвлекаемых запасов нефти.

"Без научной платформы, которая помогла бы найти ключи к снижению затрат на добычу, мы не сможем развиваться. Поэтому проект "ЮНИТИ ПАРКА", запущенный по поручению президента России, для нас является ключевым. Все масштабные договоренности, которые ранее были достигнуты в этом направлении, сохраняются", - сказал Руслан Кухарук.

И.о. губернатора Югры Руслан Кухарук на ПМЭФ-2024(2024)|Фото: admhmao.ru

Состоялась у Кухарука и встреча с главой ДНР Денисом Пушилиным, разговор шел о восстановлении инфраструктуры подшефной округу Макеевки.

"Продолжим работы, которые направлены на модернизацию и восстановление поврежденной боевыми действиями транспортной, инженерной инфраструктуры в Макеевке. В части социальной инфраструктуры - модернизация пищеблоков в объектах образования и, конечно, строительство серьезного объекта – спортивного центра, который, я не сомневаюсь, будет точкой притяжения жителей республики. Потребность у жителей есть", - сказал Руслан Кухарук.

Другая важная встреча – с заместителем генерального директора ОАО "РЖД" Иваном Колесниковым.

"Между правительством региона и "РЖД" было заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов на станциях Сургут, Пыть-Ях. Реализация названного проекта повлияет на повышение качества пассажирских перевозок железнодорожным транспортом нашей страны", - сказал Руслан Кухарук.

Среди подписанных соглашений – документ о сотрудничестве между правительством Югры, Санкт-Петербургским отделением Российской академии наук, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и советом ректоров высших учебных заведений автономного округа. Оформлено участие сторон в реализации и развитии научных и образовательных проектов и программ, в прикладных научных исследованиях, реализация совместных образовательных проектов и программ, обмен опытом, внедрение современных методов обучения, проведение совместных семинаров, конференций, консультации по вопросам совершенствования учебного процесса.

Помимо этого, подписаны соглашения о сотрудничестве с группой "Самолет", которая займется в регионе строительством жилья и созданием комфортной городской среды, компаниями "Сибур", "Газпромнефть", а также холдингом "Акрон". Общий объем портфеля инвестиций в Югру по итогам ПМЭФ-2024 составил свыше 70 млрд руб.

Теги: Руслан Кухарук, ПМЭФ, ПМЭФ-2024, Югра, делегация


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