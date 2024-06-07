Тюменская область сохранила статус региона-лидера в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

Тюменская область сохранила статус региона-лидера в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Как и в 2023 году, регион занял третью позицию. Результаты объявили сегодня, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы это снова сделали! Тюменская область вновь в числе лидеров по привлекательности для бизнеса среди российских регионов. Мы на третьем месте в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Итоги только что подвели на ПМЭФ-24. Это наш общий результат. Благодарю предпринимательское сообщество за высокие оценки", - написал глава региона в своем telegram-канале.

При составлении рейтинга учитывались следующие ключевые факты: индекс промпроизводства по итогам 2023 года — 109,3%; ЗапСибНефтехим в Тобольске входит в топ-5 самых масштабных нефтехимических комбинатов в мире; на территории региона функционирует Нефтегазовый кластер, который объединяет 157 компаний из 23 регионов России и является системой эффективного взаимодействия участников нефтегазового рынка; Тюменская область на третьем месте по качеству жизни в 2023 году; регион занял вторую позицию по вводу жилья на душу населения в 2023 году; в шести вузах учатся 50 000 студентов, к 2035 году численность жителей в возрасте от 19 до 25 лет увеличится вдвое.