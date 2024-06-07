Убит зампред движения "Зов народа"

В Подмосковье убит зампредседателя и пресс-секретарь движения "Зов народа" Антон Еговцев.

Как сообщило движение в соцсетях, мужчину убили около дома сегодня ночью. Ведется следствие.

По данным Mash, убийцей может быть мужчина, который преследовал супругу Еговцева и несколько раз угрожал общественнику. Он подкараулил жертву в подъезде и нанес несколько ударов ножом, пишет телеграм-канал.

Shot сообщает, что накануне запред "Зова народа" и его супруга трижды звонили в полицию и заявляли о сталкере, который дежурил возле их дома в Лобне.

Движение "Зов народа" известно жалобами в правоохранительные органы на российских звезд. К примеру, активисты были среди тех, кто написал обращение в СК по поводу наряда Ольги Бузовой на концерте в Уфе.