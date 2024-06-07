В Тюменской области сотрудника сетевой организации наказали за отключение садов от электричества

В Тюмени по постановлению прокуратуры должностное лицо сетевой организации оштрафовано за превышение допустимого количества часов отключений электроэнергии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.



Прокуратура города Тюмени провела проверку по обращению жительницы СНТ о некачественном электроснабжении. Установлено, что сетевая организация при проведении плановых работ в ноябре 2023 года превысила допустимое количество часов отключений электроэнергии в СНТ на 42 часа.

Прокуратура города в отношении должностного лица сетевой организации возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии). Управление Федеральной антимонопольной службы Тюменской области привлекло должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа.

Напомним, в конце 2023 года жители Тюменской области, в частности, жители села Перевалово Тюменского района жаловались на перебои с электроэнергией. В СКР было возбуждено уголовное дело о халатности. По данным ведомства, при увеличении роста застройки в Тюменском районе не было обеспечено пропорциональное увеличение количества электрических узлов, в результате чего жители домов периодически оставались без света, а те, у кого установлены только электрокотлы, - без тепла.

С наступлением морозов люди увеличили мощность, потребляемую электрокотлами, что привело к перегрузке оборудования, которое вышло из строя.

Жители Перевалово также записали видеообращение президенту России Владимиру Путину из-за перебоев с подачей электроэнергии.

В регионе в настоящий момент принимают меры по повышению надежности электроснабжения.