Прокуратура направила в суд дело бывшего врио начальника первоуральского "Водоканала"

Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего замдиректора ППМУП "Водоканал" Сергея Матафонова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение сразу по трем статьям: п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки, в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, обвиняемый в 2019 году получил взятку от индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Первоуральск. Последний заплатил обвиняемому 750 тыс. рублей за общее покровительство его коммерческой деятельности, а также за беспрепятственную приемку выполненных работ.

В дальнейшем обвиняемый убедил директора ООО "Ремонтно-строительное управление № 12", с которым был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации насосно-фильтрованной станции, в необходимости заключить с взяткодателем договоры подряда на сумму свыше 6,5 млн рублей на выполнение некоторых видов работ.

"Используя служебные полномочия, обвиняемый дал указание своему подчиненному направить работника для осуществления строительного контроля за ходом проведения земляных работ на земельном участке сына. Кроме того, по указанию обвиняемого строительный материал и оборудование на сумму свыше 25 тыс. рублей со склада ППМУП "Водоканал" в августе 2023 года было доставлено на земельный участок сына и использовано при выполнении работ по строительству и обустройству канализационного колодца", - добавили в прокуратуре.

Обвиняемый вину признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.