Песков: Решений о новом федеральном округе из Крыма и новых регионов не принималось

Руководство РФ пока не принимало решения создать новый федеральный округ, в состав которого могли бы войти Крым и новые регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Много разных идей на этот счет, но никаких решений не принималось", - сказал ТАСС представитель Кремля.

Ранее о возможном создании федерального округа из новых регионов заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым", – сказал он РИА Новости. Губернатор добавил, что вопрос прорабатывается на федеральном уровне, новый округ может получить название "Новороссия".