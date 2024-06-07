На поиски пропавших на Урале детей отправился главный сыщик региона

На Среднем Урале расширили границы поиска пропавших в лесу под Байкалово детей. Новые подробности широкомасштабной операции по розыску 12-летнего Григория и 10-летней Виктории из Тюмени Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, общее число задействованного в розыске личного состава правоохранительных органов и волонтеров увеличено до 500 человек. Дополнительные силы прибыли из Тюмени, а также из отделов полиции Камышлова, Пышмы и Туринска.

"Пропавшие дети воспитываются в неполной семье матерью 1985 года рождения, на учете в ПДН не состоят. По указанию начальника свердловского Главка МВД генерал-лейтенанта Александра Мешкова в эпицентр поисковых мероприятий выехал и приступил к работе главный сыщик региона полковник Владимир Молодцов. Помимо поисковых мероприятий с использованием технических средств в лесном массиве, оперуполномоченные и участковые проводят подворовой обход в деревнях Бурмакина, Мельничная и Липчинское. В пешем порядке проверено уже около 15-20 километров в радиусе предполагаемого места пропажи детей. Представители МВД в тесном взаимодействии с коллегами из СКР, МЧС и Росгвардии отрабатывают все возможные версии случившегося", - отметил полковник Горелых.

Он уточнил, что сегодня органы внутренних дел планируют усилить поиски при помощи двух вертолетов с тепловизорами.

"Это будет сделано, если позволят погодные условия. Помощь сотрудникам полиции оказывают пять служебных овчарок: Нори, Игната, Магнус, Жасмин и Юрай Хип", - добавил Валерий Горелых.

Он заверил, что о ходе дальнейших поисковых мероприятий будет сообщено дополнительно.

Напомним, что по факту исчезновения детей Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.