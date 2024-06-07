На Урале судят альфонса, которому вменяют 12 эпизодов мошенничества

На Среднем Урале суд начал рассматривать уголовное дело альфонса и его подельника, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, 23-летний молодой человек и его предполагаемый подельник с октября 2021 по март 2023 года знакомились через интернет с девушками и входили к ним в доверие. После того, как устанавливались отношения, парни предлагали подругам открыть совместный бизнес, регистрироваться в качестве ИП и оформлять на них соответствующие расчетные счета. При этом аферисты знали, что их "влюбленные жертвы" не смогут вести реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Как показало расследование, при встречах с дамами молодые люди под предлогом "обучения" похищали у них деньги либо приобретенные в рассрочку дорогостоящие смартфоны последней модели – якобы под нужды будущего "бизнеса". Девушки, доверявшие обходительным "друзьям", передавали им деньги в сумме, в среднем, от 60 тысяч до 1,5 млн рублей. После этого "ухажеры" переставали появляться и выходить на связь, а все деньги тратили на себя.

Всего, по версии следствия, на счету альфонса 12 эпизодов мошенничества. Его приятелю вменяется 5 эпизодов. Сейчас уголовное дело аферистов рассматривается в городском суде Полевского.

Ранее в полиции рассказывали, что парень при знакомствах представлялся различными именами – "Максим" и "Никита". Альфонсу может грозить до 10 лет лишения свободы.