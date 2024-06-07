Три человека погибли в ДТП с автобусом для вахтовиков в Забайкалье

25 человек пострадали, трое погибли в ДТП с вахтовым автомобилем в Могочинском районе Забайкалья. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Аранина.

Шесть человек получили медицинскую помощь на месте. Остальные пострадавшие будут госпитализированы в центральную районную больницу, говорится в Telegram-канале минздрава края.

ДТП произошло в 3 км от поселка Давенда. Вахтовый автобус ехал с ночной смены с рудника Александровский. Автомобиль съехал с дороги и врезался в кустарник. Следственный комитет заявил, что будут опрошены руководители предприятия, затребованы необходимые документы.