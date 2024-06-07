Экономику может спасти только рост производительности труда – вице-премьер Чернышенко

Только рост производительности труда может спасти экономику России и реализовать цели, поставленные Путиным на 2030 год, считает вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Но пока производительность труда не только не растет, но и даже падает, констатировал чиновник, выступая на деловом завтраке Сбера на ПМЭФ.

"Пока мы не знаем, как нам закрывать дефицит кадров в более чем 2 млн человек к 2030 году", - констатировал Чернышенко.

"На внедрение искусственного интеллекта уже мы навесили огромные надежды по вкладу в ВВП к 2030 году. <…> Мы можем уповать только на рост производительности труда, только он нас может спасти, а он, в свою очередь, возможен только за счет ИИ", - отметил вице-премьер.