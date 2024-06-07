В День России в Екатеринбурге споет тысячный хор

Уже в следующую среду 12 июня в Екатеринбурге будут праздновать День России. Любимые многими песни с жителями и гостями уральской столицы уже по традиции исполнит тысячный хор. Об этом сообщает пресс-служба управления культуры города.

Певческий праздник "Хором славим Россию и город" пройдет в Историческом сквере с 14.00 до 15.30. Хор выстроится на ступенях, ведущих к памятнику основателям города и исполнит 17 композиций, среди которых: "У моей России длинные косички", "Позови меня тихо по имени", "Песня о Свердловске", "Все, что в жизни есть у меня", "Ничего на свете лучше нету", "Мы желаем счастья вам", "Герои спорта" и, конечно, гимн страны. Слова песен будут транслироваться на экране, чтобы все присутствующие могли стать частью хора, ну а бонусом станет раздача буклетов со текстом каждой из композиций.

За музыкальное сопровождение будут отвечать большие гражданские и военные оркестры. Солистами выступят вокалисты Урал Оперы Балета и лауреаты международных конкурсов. Дополнят масштабный праздник хореографические номера от народных ансамблей и акробатических студий. С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.