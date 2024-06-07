"Газпром нефть" и правительство Челябинской области договорились об увеличении поставок битумов

"Газпром нефть" нарастит поставки битумной продукции в Челябинскую область. Соглашение об этом подписали сегодня глава компании Александр Дюков и губернатор региона Алексей Текслер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Речь идет о материалах, которые используются в дорожной отрасли, промышленном и гражданском строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве. Это полимерно-битумные вяжущие, защитно-восстанавливающие составы, мастики, стыковочные ленты, гидроизоляция для мостов и тоннелей.

По словам Александра Дюкова, "Газпром нефть" готова подбирать рецептуры вяжущих материалов для строительства дорог в регионе с учетом особенностей климата и интенсивности движения. "Их применение обеспечит высокое качество и долговечность дорожного покрытия", – отметил он.

Кроме того, как сообщили Накануне.RU в "Газпром нефти", у челябинских дорожников будет возможность протестировать инновационную технологию герметизации стыков на покрытии. Для этого компания предлагает использовать специально разработанный автоматизированный модуль для асфальтоукладчика.

Битумные материалы, которые производит "Газпром нефть", уже широко применяются в Челябинской области – как на крупных автомагистралях федерального значения (М5 "Урал", А-310 "Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном"), так и для обслуживания региональных дорог и уличной дорожной сети. При этом, по словам Алексея Текслера, потребность в качественных стройматериалах постоянно растет. Только за последние несколько лет значительно увеличились объемы дорожных работ в области.

"Кроме того, уже в начале 2023 года мы начали реализацию проекта "Дорожный рывок", в этом году продолжаем его. В соответствии с ним все объекты в регионе должны вводиться в эксплуатацию раньше запланированного срока. Вместе с "Газпром нефтью" мы рассчитываем совместными усилиями продолжить динамичное и всестороннее развитие дорожной отрасли в Челябинской области", – сказал губернатор.