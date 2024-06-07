"Газпром нефть" и правительство Челябинской области договорились об увеличении поставок битумов

07 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Челябинская область Уральский ФО В России
Фото: Предоставлено пресс-службой &quot;Газпром нефти&quot;

"Газпром нефть" и правительство Челябинской области договорились об увеличении поставок битумов

"Газпром нефть" нарастит поставки битумной продукции в Челябинскую область. Соглашение об этом подписали сегодня глава компании Александр Дюков и губернатор региона Алексей Текслер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Речь идет о материалах, которые используются в дорожной отрасли, промышленном и гражданском строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве. Это полимерно-битумные вяжущие, защитно-восстанавливающие составы, мастики, стыковочные ленты, гидроизоляция для мостов и тоннелей.

По словам Александра Дюкова, "Газпром нефть" готова подбирать рецептуры вяжущих материалов для строительства дорог в регионе с учетом особенностей климата и интенсивности движения. "Их применение обеспечит высокое качество и долговечность дорожного покрытия", – отметил он.

Кроме того, как сообщили Накануне.RU в "Газпром нефти", у челябинских дорожников будет возможность протестировать инновационную технологию герметизации стыков на покрытии. Для этого компания предлагает использовать специально разработанный автоматизированный модуль для асфальтоукладчика.

Битумные материалы, которые производит "Газпром нефть", уже широко применяются в Челябинской области – как на крупных автомагистралях федерального значения (М5 "Урал", А-310 "Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном"), так и для обслуживания региональных дорог и уличной дорожной сети. При этом, по словам Алексея Текслера, потребность в качественных стройматериалах постоянно растет. Только за последние несколько лет значительно увеличились объемы дорожных работ в области.

"Кроме того, уже в начале 2023 года мы начали реализацию проекта "Дорожный рывок", в этом году продолжаем его. В соответствии с ним все объекты в регионе должны вводиться в эксплуатацию раньше запланированного срока. Вместе с "Газпром нефтью" мы рассчитываем совместными усилиями продолжить динамичное и всестороннее развитие дорожной отрасли в Челябинской области", – сказал губернатор.

Теги: сотрудничество, ПМЭФ, Газпром нефть


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети