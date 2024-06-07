Правительство вообще не думает о стабильности, все время новые поборы - Мордашов

Бизнес не будет доверять властям, пока те не зафиксируют налоги, считает глава "Северстали" Алексей Мордашов. Ни о каком доверии правительству со стороны бизнеса не может быть и речи, пока оно меняет условия.

"Каждый год мы говорим, что нужна стабильность, налоговая система стабильная, о частной собственности с жаром говорим. Каждый раз констатируем, что что-то там не совсем то. Налоговая стабильность – это отсутствие изменения налогов. Нельзя одновременно поднимать налоги и рассуждать о стабильности. Я готов платить больше налогов. Но что убивает ситуацию – продолжение разговора о стабильности. Правительство вообще не думает о стабильности. Постоянно вводятся поборы: экспортные пошлины, НДПИ повышается. Все это подрывает доверие. Это серьезный вызов для многих. Ты работаешь-работаешь, а потом кто-то смотрит: у вас что-то рентабельность высоковата. И вводит пошлину. Это подрывает желание инвестировать на многие годы", - заявил Мордашов во время делового завтрака Сбера на ПМЭФ.

"Видно, что наболело", - прокомментировал выступление Мордашова глава Сбера Герман Греф.

"Давайте примем закон, - обратился Мордашов к присутствовавшему на завтраке Андрею Макарову (глава комитета Госдумы по бюджету и налогам – прим. ред.). - Никакие платежи на будущий год меняться не будут. Должны быть действия, подтверждающие серьезность намерений правительства. Давайте закрепим хоть какие-то механизмы, позволяющие нам надеяться на обсуждение изменений".

Глава Минэкономразвития Максим Решетников согласился, что решение о повышении налогов принимается властями в довольно сжатые сроки, у властей и бизнеса остается буквально две-три недели, чтобы согласовать все вопросы.

"Реально очень большой набор серьезнейших замечаний, если две недели осталось – может правда возглавите?" – обратился к Решетникову Греф, предлагая создать некую комиссию, которая бы учла замечания бизнеса.