ЕК даст рекомендацию начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) даст рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз, сообщает Financial Times.

По данным источников издания, ЕК хочет таким образом продемонстрировать поддержку Киеву до начала председательства Венгрии в Евросоюзе.

7 июня ЕК объявит о том, что Украина уже выполнила все необходимые шаги для вступления в блок, включая антикоррупционные меры, утверждает газета.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не позволит Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины, даже если Венгрия будет единственной страной в блоке с такой позицией.

По его словам, реальное состояние Украины не позволяет начать с ней переговоры о вступлении. Орбан считает, что между ЕС и Украиной можно заключить договор о стратегическом партнерстве.