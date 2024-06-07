В Перми после дождя затопило улицы

Пермь затопило после дождя. Видео затопленной улицы появилось в telegram-канале "ЧП Пермь | новости", передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно, что вода разлилась не только по тротуару, но и по проезжей части. Колеса автомобилей практически полностью скрываются под водой.

"Это Аркадия Гайдара. Там после каждого дождя такая история", "Красавчики, асфальта наделали, а технологических отверстий, для ухода воды в грунт не сделали", "Маленькая Венеция", "Доска для серфинга есть у кого?" - комментируют пермяки в соцсетях.

Добавим, что сегодняшний день по прогнозам синоптиков также обещает быть дождливым.