Развожаев: Черноморский флот не ушел из Севастополя

Черноморский флот не ушел из Севастополя, он продолжает бороться с угрожающими городу безэкипажными катерами ВСУ, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. Так он прокомментировал заявлениях украинских военных о том, что они якобы заставят Черноморский флот уйти из Севастополя.

"Флот — это не только корабли. Во-первых, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте – потому что это подвергать себя дополнительной опасности", — сказал глава Севастополя РИА Новости.

По его словам, морская авиация ЧФ уничтожает безэкипажные корабли противника, которые пытаются подойти к Севастополю. Флот и другие подразделения ЧФ, по мнению Развожаева, эффективно выполняют задачи по обороне.

В октябре 2023 года Кремль оставил без комментариев сообщения о якобы переходе многих кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск.

Напомним, 22 сентября прошлого года в результате ракетного удара ВСУ было повреждено здание штаба Черноморского флота в Севастополе, там начался пожар. По предварительным данным, погиб один военнослужащий. Позже с помощью взрывов обрушили аварийное здание штаба Черноморского флота. Сообщалось, что в результате атаки якобы погиб командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов. Позже Минобороны России опубликовало кадры заседания своей коллегии, в котором поучаствовал Соколов.