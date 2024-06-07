"Люди – не объекты": в Госдуме призвали власти перестать унижать достоинство россиян

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал власти перестать унижать достоинство людей – идет ли речь об экономике или других сферах. Без уважения достоинства не будет доверия, а без доверия не будет инвестиций и роста экономики, считает парламентарий.

"Соликамский магниевый завод: про владельцев – слова не скажу. Но две тысячи миноритариев на Мосбирже акции честно приобрели. А прокуратура говорит – это тоже забираем. Хотя Гражданский кодекс это прямо запрещает! Какой идиот сейчас это купит, если он знает, как обошлись с предыдущим владельцем?! Поэтому вопрос – как создать доверие, которого не было", - сказал Макаров на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ.

"Доверие не имеет отношения никакого к экономике. Вот девочку на ЕГЭ обыскивали, к нам [экономике] это не имеет никакого отношения. Но я уверен, что люди, которые это делали, считали: они же на благо это делают. Есть очень важная вещь – это достоинство людей. Пока мы не будем считать достоинство человека главным, никто не поверит и не будет инвестировать в экономику. Люди в стране – не объекты, они субъекты, их надо уважать", - констатировал Макаров.