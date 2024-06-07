07 Июня 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

На дороге под Екатеринбургом в ДТП пострадали 17-летняя мать с двухмесячным ребенком

Под Екатеринбургом молодая семья попала в ДТП, врезавшись на высокой скорости в фуру. Пострадали 17-летняя мать и ее двухмесячный сын, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла вчера на 1 км автодороги "г. Арамиль - ст. Арамиль" в 11.40. По предварительным данным, 19-летний водитель "Форда Фокуса" при обгоне не убедился в безопасности маневра и влетел в грузовик "Фрейтлайнер Центури" в составе с полуприцепом. За рулем последнего сидел был 50-летний мужчина, который двигался впереди попутно и осуществлял поворот налево.

ДТП на 1 км автодороги "г. Арамиль - ст.Арамиль"(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Девушка была госпитализирована в ГКБ №36 с травмами головы и лица, ее ребенок - в реанимационное отделение ДГКБ 9 Екатеринбурга с переломом теменной области и закрытой черепно-мозговой травмой.

Как выяснилось, младенец перевозился с нарушением правил перевозки детей и находился на руках у матери, которая также не была пристегнута. На переднем сидении находилась 39-летняя родственница - она не пострадала.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что молодой отец - житель Арамиля, за 7 месяцев стажа вождения привлекался к административной ответственности 39 раз. На момент ДТП был трезв. В отношении него возбуждено административное производство по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ, ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, составлены административные материалы по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ, по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ.

ДТП на 1 км автодороги "г. Арамиль - ст.Арамиль"(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

ДТП на 1 км автодороги "г. Арамиль - ст.Арамиль"(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

На месте автоаварии полицейскими проведены осмотр транспорта, обследование состояния улично-дорожной сети, составлены процессуальные документы. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на выбор безопасной скорости и исключение опасных выездов на встречную полосу, обязательное использование ремней безопасности всеми пассажирами, и детских автокресел, при перевозке детей, в соответствии с их ростом и весом. Водителям, имеющим малый опыт вождения, важно быть более бдительными и аккуратно относиться к управлению транспортом. Напоминаем, что согласно ПДД, перевозка детей на руках и коленях недопустима.

Теги: Екатеринбург, ДТП, мать, ребенок


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