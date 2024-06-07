На дороге под Екатеринбургом в ДТП пострадали 17-летняя мать с двухмесячным ребенком

Под Екатеринбургом молодая семья попала в ДТП, врезавшись на высокой скорости в фуру. Пострадали 17-летняя мать и ее двухмесячный сын, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла вчера на 1 км автодороги "г. Арамиль - ст. Арамиль" в 11.40. По предварительным данным, 19-летний водитель "Форда Фокуса" при обгоне не убедился в безопасности маневра и влетел в грузовик "Фрейтлайнер Центури" в составе с полуприцепом. За рулем последнего сидел был 50-летний мужчина, который двигался впереди попутно и осуществлял поворот налево.

Девушка была госпитализирована в ГКБ №36 с травмами головы и лица, ее ребенок - в реанимационное отделение ДГКБ 9 Екатеринбурга с переломом теменной области и закрытой черепно-мозговой травмой.

Как выяснилось, младенец перевозился с нарушением правил перевозки детей и находился на руках у матери, которая также не была пристегнута. На переднем сидении находилась 39-летняя родственница - она не пострадала.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что молодой отец - житель Арамиля, за 7 месяцев стажа вождения привлекался к административной ответственности 39 раз. На момент ДТП был трезв. В отношении него возбуждено административное производство по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ, ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, составлены административные материалы по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ, по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ.

На месте автоаварии полицейскими проведены осмотр транспорта, обследование состояния улично-дорожной сети, составлены процессуальные документы. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на выбор безопасной скорости и исключение опасных выездов на встречную полосу, обязательное использование ремней безопасности всеми пассажирами, и детских автокресел, при перевозке детей, в соответствии с их ростом и весом. Водителям, имеющим малый опыт вождения, важно быть более бдительными и аккуратно относиться к управлению транспортом. Напоминаем, что согласно ПДД, перевозка детей на руках и коленях недопустима.