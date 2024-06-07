07 Июня 2024
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Фото: Следственный комитет РФ

В Югре задержали следователя по особо важным делам

В Югре задержали бывшего следователя по особо важным делам Нижневартовска Рината Шаяхметова – его подозревают в вымогательстве и получении крупной взятки, сообщает "Мегаполис" со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела - жителя Лангепаса Эльмана Садирова.

Адвокат Алексей Ермолаев сообщает, что его подзащитный Эльман Садиров обвиняется в экстремизме. Во время обысков из его квартиры якобы пропал дорогостоящий ноутбук и полтора миллиона рублей. Технику и деньги, якобы присвоил следователь.

Также адвокат сообщил, что впоследствии путем вымогательства он получил от родственников Садирова взятку в обмен на обещание "замять" дело. Таким образом Шаяхметов обогатился на три миллиона рублей, утверждает адвокат Ермолаев, но следователь ничем не помог задержанному Садирову – силовик ушел на пенсию.

В данный момент Ринат Шаяхметов под арестом – ему избрали меру пресечения в виде нахождения в СИЗО на два месяца.

По словам адвоката Алексея Ермолаева, бывшего следователя по особо важным делам Рината Шаяхметова арестовали только после того, как поступило обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Видеообращение к главному следователю страны записала и супруга задержанного по подозрению в экстремизме Садирова Яна.

В региональном управлении СКР пока не прокомментировали информацию.

Теги: следователь, арест, взятка, вымогательство


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