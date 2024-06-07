Пропавшие в лесу на Урале дети не найдены. СК возбудил дело

На Среднем Урале продолжаются поиски пропавших в лесу детей.

Напомним, 4 июня девочка и ее брат отправились вместе с дедушкой и двумя собаками на рыбалку к реке Липка, что недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района. Возвращаясь обратно, семья потерялась. Заночевать пришлось в лесу, а на утро 5 июня, когда показалось, что они вышли к населенному пункту, было решено разделиться на две группы и отправиться в разные стороны.

Затем пенсионер нашел обратную дорогу и вернулся в деревню, однако дети с собаками так и не появились. Их ищут все: полиция, спасатели, волонтеры и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, за ночь сотрудники ведомства обследовали два участка леса и прилегающих к нему дорог. Протяженность прочесанной местности составляет более 13 километров. Пока что поиски не принесли результатов.

Следственный комитет по факту исчезновения детей уже возбудил уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР, возбуждение дела, в первую очередь, связано с необходимостью следственных мероприятий, направленных на скорейшее установление местонахождения пропавших. По какой статье возбудили "уголовку", в ведомстве не уточнили.

"Для оказания практической помощи следователям территориального следственного отдела на месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистки регионального СКР. Применяются современные криминалистические средства", - уточнили в Следственном комитете.

На ситуацию обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования и поисковых мероприятий.