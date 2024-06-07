Минтруд не собирается вводить шестидневку

В России низка вероятность введения шестидневной рабочей недели.

"Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы", - сказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков в ответ на вопрос, есть ли вероятность, что в России может быть установлена шестидневная рабочая неделя.

Отметим, в разные годы в России по тем или иным причинам начинают вновь и вновь обсуждать введение то шести-, то четырехдневной рабочей недели, которую предлагал ввести когда-то президент России, а ныне - зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Также Минтруду предлагали считать рабочим потраченное на дорогу время.