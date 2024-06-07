07 Июня 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Большинство школьников испытывают дефицит речевого развития

Более 80% школьников в России испытывают дефицит речевого развития.

Как заявил член президентского Совета по русскому языку и руководитель портала "Грамота.ру" Константин Деревянко, современные учебные программы по русскому языку не соответствуют прикладным задачам. Они не позволяют формировать у детей межпредметный понятийный аппарат. Деревянко призвал к реформированию преподавания предмета.

"У нас есть данные результатов ЕГЭ 2023 года [по русскому языку] — эти показатели год от года растут. Но они не являются объективным индикатором уровня речевой культуры или коммуникативной компетентности и функциональной грамотности",— сказал эксперт.

Также Деревянко сослался на анализ результатов ЕГЭ по другим предметам. Как выяснили исследователи, 91,6% выпускников не могут решить текстовую задачу прикладного характера по экономике в рамках ЕГЭ по математике, 85,9% выпускников не могут ответить своими словами на вопрос, требующий анализа исторического текста, а 82% выпускников не могут развернуто объяснить биологическое явление.

"О чем это может говорить? Более 80% детей испытывают дефицит речевого развития. Они недостаточно грамотные, недостаточно коммуникативно компетентные", — отметил он, сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что Единый государственный экзамен могут заменить на итоговую годовую аттестацию. Соответствующий проект закона инициировали "Справедливая Россия" и КПРФ. "По факту ЕГЭ привел к кризису, поскольку качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад", — говорится в документе.

Теги: школьники, образование, ЕГЭ


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