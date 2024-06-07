Власти назвали главные плюсы ЕГЭ

Главный плюс ЕГЭ в том, что он одновременно является и выпускным экзаменом, и вступительным испытанием в вузы.

Как сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, кроме того, результаты этого экзамена действуют четыре года, его не нужно пересдавать ежегодно.

Отмечается, что для совершенствования процедуры сдачи ЕГЭ Рособрнадзор ежегодно собирает и учитывает предложения и замечания от участников экзамена, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Единый государственный экзамен могут заменить на итоговую годовую аттестацию. Соответствующий проект закона инициировали "Справедливая Россия" и КПРФ. "По факту ЕГЭ привел к кризису, поскольку качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад", — говорится в документе.